Scoperta sensazionale nello spazio | la croce di Einstein svela il mistero della materia oscura?

Un team internazionale di astronomi, utilizzando i radiotelescopi NOEMA e ALMA, ha osservato un fenomeno straordinario e inaspettato: una Croce di Einstein con cinque immagini invece delle solite quattro. Questa scoperta, avvenuta durante lo studio della galassia polverosa HerS-3, ha suscitato stupore e perplessità tra gli scienziati. Cos’è una croce di Einstein? Si forma quando la luce di un quasar distante viene deviata dalla gravità di una galassia posta di fronte, creando quattro immagini distinte disposte a croce. La presenza di una quinta immagine al centro, come osservato in HerS-3, è un’anomalia che ha spinto i ricercatori a indagare più a fondo. 🔗 Leggi su Cultweb.it

