Scoperta sensazionale nello spazio | la croce di Einstein svela il mistero della materia oscura?
Un team internazionale di astronomi, utilizzando i radiotelescopi NOEMA e ALMA, ha osservato un fenomeno straordinario e inaspettato: una Croce di Einstein con cinque immagini invece delle solite quattro. Questa scoperta, avvenuta durante lo studio della galassia polverosa HerS-3, ha suscitato stupore e perplessità tra gli scienziati. Cos’è una croce di Einstein? Si forma quando la luce di un quasar distante viene deviata dalla gravità di una galassia posta di fronte, creando quattro immagini distinte disposte a croce. La presenza di una quinta immagine al centro, come osservato in HerS-3, è un’anomalia che ha spinto i ricercatori a indagare più a fondo. 🔗 Leggi su Cultweb.it
In questa notizia si parla di: scoperta - sensazionale
Un tappeto di pietra, un enigma romano: scoperta sensazionale in Francia
I dati del rover Perseverance della Nasa e una possibile scoperta sensazionale - X Vai su X
Questo primo lo ammetto, è stata una grande scoperta!! Grazie all'amico Nicola per la condivisione "Scialatielli con i cento bocconi, pecorino e mollica croccante " .. veramente uno scialo!! VIVA LA BASILICA ? #piacerelucania #lucania #Basilicata #sc - facebook.com Vai su Facebook
Cosa ci fa una croce rossa nello Spazio? Lo stupore degli scienziati - Gli astronomi hanno osservato una Croce di Einstein con cinque immagini, un fenomeno raro che permette di studiare galassie lontane e l’invisibile materia oscura. Da 105.net
“Che diavolo è? È impossibile…”: una misteriosa croce rossa appare nello Spazio, lo stupore degli scienziati e la scoperta che ribalta le attese - Astronomi scoprono una Croce di Einstein anomala che rivela un gigantesco alone di materia oscura: "Questo non dovrebbe succedere" ... Scrive ilfattoquotidiano.it