Scontro Gruber-Fini su Meloni Kirk e destra radicale | Perché è venuto qui? Lei mi ha invitato se pensa che le darò ragione si sbaglia - VIDEO

Ilgiornaleditalia.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Mezz'ora di botta e risposto incandescente tra l'ex Presidente della Camera Gianfranco Fini e la conduttrice di "Otto e mezzo' Lilli Gruber Si sono fatti incandescenti i toni tra l'ex Presidente della Camera e leader di Alleanza Nazionale Gianfranco Fini e Lilli Gruber, conduttrice della tras. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

scontro gruber fini su meloni kirk e destra radicale perch233 232 venuto qui lei mi ha invitato se pensa che le dar242 ragione si sbaglia video

© Ilgiornaleditalia.it - Scontro Gruber-Fini su Meloni, Kirk e "destra radicale": "Perché è venuto qui?", "Lei mi ha invitato, se pensa che le darò ragione si sbaglia" - VIDEO

In questa notizia si parla di: scontro - gruber

“Qui conduco io, è la mia trasmissione!”. Lilli Gruber infuriata con Gianfranco Fini: scontro in diretta

“Non è super partes”, “Toglietegli l’audio”, scontro Gruber-Fini a La7

Gruber-Fini, scontro in diretta a ‘8 e mezzo’

scontro gruber fini meloniLo scontro tra Lilli Gruber e Gianfranco Fini: “Conduco io”, “Lei fa domande senza senso, non sono stupido” - La conduttrice incalza l’ex presidente della Camera su più fronti: dal conflitto in Medio Oriente, alla linea di Donald Trump ... Da fanpage.it

Gruber-Fini, tutto lo scontro a Otto e Mezzo in un minuto - Al centro del dibattito i rapporti con Giorgia Meloni e la posizione del governo italiano sul piano ... Si legge su la7.it

Cerca Video su questo argomento: Scontro Gruber Fini Meloni