Scontro auto-moto in Italia | L’ha fatto volare via dramma sull’asfalto

Thesocialpost.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tragedia nel pomeriggio di oggi, giovedì 25 settembre, a Piazzola sul Brenta (Padova), dove un incidente mortale si è verificato all’incrocio tra via Garibaldi e via Presina. A scontrarsi, poco dopo le 15, sono stati una moto e un’ Audi Q7. Per il motociclista, un uomo di 66 anni residente a Padova, non c’è stato nulla da fare: troppo gravi le lesioni riportate nell’impatto. Nonostante il tempestivo intervento dei sanitari del Suem 118, il personale medico non ha potuto far altro che constatare il decesso del centauro. La salma, dopo il nullaosta del pubblico ministero di turno, è stata trasferita all’obitorio dell’ospedale di Cittadella. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

scontro auto moto in italia l8217ha fatto volare via dramma sull8217asfalto

© Thesocialpost.it - Scontro auto-moto in Italia: “L’ha fatto volare via”, dramma sull’asfalto

In questa notizia si parla di: scontro - auto

Incidente sulla Agrigento - Raffadali, scontro fra due auto: un ferito grave

Scontro auto-scooter a Baganzola: un ferito grave, è in Rianimazione

Scontro tra moto e auto alla rotatoria

scontro auto moto italiaScontro auto-moto, morto 66enne nel Padovano - Un uomo di 66 anni, di Padova, è morto in un incidente stradale avvenuto in un incrocio a Piazzola sul Brenta ( PD). Lo riporta msn.com

scontro auto moto italiaA10, incidente in galleria al confine: scontro tra un’auto e una moto. Tratto chiuso e poi riaperto - Imperia – Un grave incidente si è verificato intorno alle 11 all'interno di una galleria sull’autostrada A10, all’altezza del confine di Stato, in direzione Italia. Come scrive ilsecoloxix.it

Cerca Video su questo argomento: Scontro Auto Moto Italia