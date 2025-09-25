Scontro auto-moto in Italia | L’ha fatto volare via dramma sull’asfalto
Tragedia nel pomeriggio di oggi, giovedì 25 settembre, a Piazzola sul Brenta (Padova), dove un incidente mortale si è verificato all’incrocio tra via Garibaldi e via Presina. A scontrarsi, poco dopo le 15, sono stati una moto e un’ Audi Q7. Per il motociclista, un uomo di 66 anni residente a Padova, non c’è stato nulla da fare: troppo gravi le lesioni riportate nell’impatto. Nonostante il tempestivo intervento dei sanitari del Suem 118, il personale medico non ha potuto far altro che constatare il decesso del centauro. La salma, dopo il nullaosta del pubblico ministero di turno, è stata trasferita all’obitorio dell’ospedale di Cittadella. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
