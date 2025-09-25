Scontri tra ultras di Legnano e Saronno emessi 13 Daspo per i tifosi tra cui due di 5 anni per i recidivi
Scontri tra ultras durante la partita di calco tra Legnano e Saronno, il Questore di Varese emette 13 Daspo. Il Questore di Varese Carlo Mazza ha emesso 13 provvedimenti di Daspo (Divieto di accesso a manifestazioni sportive) a carico di altrettanti ultras delle squadre del Fbc Saronno e del Legnano Asd, ritenuti responsabili di scontri . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net
Scontri tra ultras di Legnano e Saronno, emessi 13 Daspo per i tifosi, tra cui due di 5 anni per i recidivi - Scontri tra ultras durante la partita di calco tra Legnano e Saronno, il Questore di Varese emette 13 Daspo. Lo riporta ilnotiziario.net
Saronno-Legnano, arrivano i Daspo del questore di Varese per 13 ultras - La gara dello scorso 27 aprile era vietata ai tifosi lilla che si sono comunque presentati davanti agli ultras saronnesi ... Si legge su msn.com