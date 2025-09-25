Scontri Nizza-Roma | rilasciati 88 ultras giallorossi Gli altri a processo
Scontri Nizza Roma: rilasciati 88 ultras giallorossi. Gli altri a processo dopo gli scontri alla vigilia del match di Europa League Arrivano i primi, pesanti verdetti dopo la notte di follia che ha preceduto la sfida di Europa League tra Nizza e Roma. A due giorni dagli scontri che hanno messo a ferro e fuoco . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Scontri a Nizza, arrestati 102 tifosi della Roma
Scontri a Nizza, 102 tifosi della Roma fermati: il racconto degli abitanti
Arrestati 102 tifosi della Roma dopo la notte di scontri a Nizza: cosa è successo
Nizza Roma: rilasciati 88 ultras giallorossi. Gli altri sotto processo - Gli altri sotto processo dopo gli scontri alla vigilia del match di Europa League Arrivano i primi, pesanti verdetti dopo la notte di follia che ha preced ...
Scontri a Nizza-Roma, custodia cautelare per 13 ultrà giallorossi: processo il 26 novembre. Rischiano cinque anni di carcere - La polizia ha individuato il gruppo utilizzando anche i droni prima che si scontrasse con i rivali france ...