Da quell'acceso scontro perdurato per quasi due ore, per quella guerriglia urbana che ha provoca almeno sessanta agenti feriti, oltre ai due studenti minorenni e le due ragazze maggiorenni era stato posto sotto arresto anche un 36enne italiano. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Scontri Milano, ai domiciliari i due studenti minorenni