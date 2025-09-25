Scontri Milano ai domiciliari i due studenti minorenni
Da quell'acceso scontro perdurato per quasi due ore, per quella guerriglia urbana che ha provoca almeno sessanta agenti feriti, oltre ai due studenti minorenni e le due ragazze maggiorenni era stato posto sotto arresto anche un 36enne italiano.
Duri scontri a Milano, traffico in tilt a Roma: pro pal in piazza in tutta Italia
La beffa dopo gli scontri di Milano: Sala premierà i violenti del Leoncavallo con una nuova sede (video)
Pro Pal in piazza, tensioni in tutta Italia. Scontri con la polizia a Padova e Milano
Scontri in Centrale, lasciano il carcere i due studenti di 17 anni: andranno ai domiciliari
Scontri a #Milano. Domiciliari per 2 studenti minorenni. Si tratta di un ragazzo e una ragazza di 17 anni. Sono accusati di resistenza aggravata negli scontri alla stazione centrale. La decisione dopo gli interrogatori e 3 giorni di detenzione nel carcere minorile
Scontri Milano, ai domiciliari i due minorenni arrestati - I due minorenni che sono tra i fermati per gli scontri avvenuti a Milano in occasione dello sciopero in solidarietà per Gaza, hanno visto confermato l'arresto
Scontri a Milano, domiciliari per 2 studenti minorenni - La giudice del Tribunale per i minorenni Antonella De Simone ha convalidato gli arresti e disposto come misura cautelare gli arresti domiciliari per i due studenti di un lice