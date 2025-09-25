Scontri Milano ai domiciliari i due minorenni arrestati
I due minorenni che sono tra i fermati per gli scontri avvenuti a Milano in occasione dello sciopero in solidarietà per Gaza, hanno visto confermato l’arresto da parte della giudice del tribunale dei Minori e “ andranno ai domiciliari, senza poter neanche andare a scuola”. “Una situazione surreale”. Lo dice a LaPresse l’avvocato Mirko Mazzali, legale con il collega Guido Guella, dei due minori, studenti liceali di Milano. “Le decisioni non si commentano, si impugnano e noi le impugneremo anche perché non si capisce la ratio, visto che ai due maggiorenni viene contestata la stessa condotta” di resistenza aggravata con la decisione da parte del giudice per loro dell’obbligo di firma. 🔗 Leggi su Lapresse.it
In questa notizia si parla di: scontri - milano
Duri scontri a Milano, traffico in tilt a Roma: pro pal in piazza in tutta Italia
La beffa dopo gli scontri di Milano: Sala premierà i violenti del Leoncavallo con una nuova sede (video)
Pro Pal in piazza, tensioni in tutta Italia. Scontri con la polizia a Padova e Milano
Scontri a #Milano. Domiciliari per 2 studenti minorenni. Si tratta di un ragazzo e una ragazza di 17 anni. Sono accusati di resistenza aggravata negli scontri alla stazione centrale. La decisione dopo gli interrogatori e 3 giorni di detenzione nel carcere minorile - facebook.com Vai su Facebook
Scontri a #Milano. Domiciliari per 2 studenti minorenni. Si tratta di un ragazzo e una ragazza di 17 anni. Sono accusati di resistenza aggravata negli scontri alla stazione centrale. La decisione dopo gli interrogatori e 3 giorni di detenzione nel carcere minorile - X Vai su X
Corteo per Gaza a Milano, i 2 minorenni escono dal carcere: andranno ai domiciliari - I due studenti liceali milanesi di 17 anni, accusati di resistenza aggravata per gli scontri avvenuti tre giorni fa davanti alla stazione Centrale di Milano ... Lo riporta fanpage.it
Scontri in Centrale a Milano, domiciliari ai liceali minorenni ma non potranno andare a scuola - La decisione del Tribunale dei minori contestata dagli avvocati dei ragazzi: sbagliato negare l’istruzione e poi alle due maggiorenni per lo stesso reato contestato è stato dato l’obbligo di firma ... Come scrive msn.com