scontri milano ai domiciliari i due minorenni arrestati

I due minorenni che sono tra i fermati per gli scontri avvenuti a Milano in occasione dello sciopero in solidarietà per Gaza, hanno visto confermato l’arresto da parte della giudice del tribunale dei Minori e “ andranno ai domiciliari, senza poter neanche andare a scuola”. “Una situazione surreale”. Lo dice a LaPresse l’avvocato Mirko Mazzali, legale con il collega Guido Guella, dei due minori, studenti liceali di Milano. “Le decisioni non si commentano, si impugnano e noi le impugneremo anche perché non si capisce la ratio, visto che ai due maggiorenni viene contestata la stessa condotta” di resistenza aggravata con la decisione da parte del giudice per loro dell’obbligo di firma. 🔗 Leggi su Lapresse.it

