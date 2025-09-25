Scontri in Centrale a Milano domiciliari ai liceali minorenni ma non potranno andare a scuola

Milano, 25 settembre 2025 - Arresti domiciliari senza neanche, al momento, la possibilità di andare a scuola. È il provvedimento della giudice del Tribunale per i minorenni di Milano che ha convalidato e disposto i domiciliari per i due liceali, un ragazzo e una ragazza entrambi di 17 anni, arrestati (e finora detenuti al Beccaria) per resistenza aggravata per gli scontri avvenuti tre giorni fa davanti alla stazione Centrale di Milano, durante la manifestazione a sostegno della Palestina.   “Obbligo di permanenza in casa".   Tecnicamente la misura cautelare disposta dalla giudice, dopo l'udienza di convalida, si chiama  “obbligo di permanenza in casa" e nel procedimento minorile, in sostanza, è l' equivalente dei domiciliari per i maggiorenni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

