Scontri al corteo oggi l’interrogatorio degli arrestati dalla gip

Si terrà oggi davanti alla gip Silvia Perrucci, l’interrogatorio del 36enne italiano arrestato due giorni fa dalla Polizia per resistenza aggravata e lesioni ai danni di un agente, con la nuova aggravante prevista dal decreto sicurezza, per gli scontri avvenuti davanti alla stazione Centrale, al termine del corteo per Gaza. Per il 36enne, nato e residente nel Milanese, indicato negli atti come "senza fissa dimora" e con precedenti per spaccio, il pm Elio Ramondini ha chiesto la convalida dell’arresto e la custodia cautelare in carcere e la giudice dovrà decidere. Ha uno "spiccato profilo criminale, tanto più pericoloso", scrive il pm, perché "non ha esitato a sfondare il cordone di contenimento" e ha "persistito nell’azione violenta pur di perseguire il proprio fine e non abbandonare il proposito collettivo criminoso", ossia "il raggiungimento dei binari", non "riuscendovi per il pronto intervento delle forze dell’ordine". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

