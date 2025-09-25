Scontri a Milano durante il corteo per Gaza due minorenni vanno agli arresti domiciliari | l' accusa di resistenza aggravata

MILANO - Dopo il corteo e la tensione, la giudice del Tribunale per i minorenni Antonella De Simone ha convalidato gli arresti e disposto come misura cautelare gli arresti domiciliari per i due. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Scontri a Milano durante il corteo per Gaza, due minorenni vanno agli arresti domiciliari: l'accusa di «resistenza aggravata»

In questa notizia si parla di: scontri - milano

Duri scontri a Milano, traffico in tilt a Roma: pro pal in piazza in tutta Italia

La beffa dopo gli scontri di Milano: Sala premierà i violenti del Leoncavallo con una nuova sede (video)

Pro Pal in piazza, tensioni in tutta Italia. Scontri con la polizia a Padova e Milano

Scontri al corteo proPal, oggi gli interrogatori dei giovani arrestati dopo i disordini in Centrale https://milano.repubblica.it/cronaca/2025/09/25/news/scontri_corteo_propal_interrogatori_arrestati-424868677/?ref=twhl… - X Vai su X

Scontri a #Milano. Oltre ai 5 arrestati (tra cui 1 ragazzo ed 1 ragazza minorenni), denunciate altre 2 persone per gli incidenti alla Stazione Centrale dopo il corteo per #Gaza; uno è un 15enne. - facebook.com Vai su Facebook

Scontri durante il corteo per Gaza, due studenti di 17 anni agli arresti domiciliari. Per loro niente scuola - Dopo il corteo e la tensione, la giudice del Tribunale per i minorenni Antonella De Simone ha convalidato gli arresti e disposto come misura cautelare gli arresti domiciliari per i ... Si legge su msn.com

Scontri a Milano durante il corteo per Gaza, due minorenni vanno agli arresti domiciliari: l'accusa di «resistenza aggravata» - Dopo il corteo e la tensione, la giudice del Tribunale per i minorenni Antonella De Simone ha convalidato gli arresti e disposto come misura cautelare gli arresti domiciliari per i ... Secondo msn.com