Scontri a Milano durante il corteo a sostegno della Palestina due studenti liceali agli arresti domiciliari | vietata anche la scuola Ma gli avvocati non ci stanno | Provvedimento ingiusto

Orizzontescuola.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Arresti domiciliari con il divieto, al momento, di frequentare la scuola. È la misura stabilita dalla giudice del Tribunale per i minorenni di Milano nei confronti di due studenti di 17 anni, un ragazzo e una ragazza, accusati di resistenza aggravata dopo gli scontri avvenuti tre giorni fa davanti alla stazione Centrale di Milano durante una manifestazione a sostegno della Palestina. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

