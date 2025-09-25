Scontri a Milano avvocato Mazzali | Minori ai domiciliari senza poter andare a scuola
(LaPresse) I due minorenni, fermati per gli scontri avvenuti a Milano in occasione dello sciopero in solidarietà per Gaza, hanno visto confermato l’arresto da parte della giudice del tribunale dei Minori. “I provvedimenti si impugnano e non si commentano. Gli hanno dato gli arresti domiciliari senza neanche la possibilità di andare a scuola. Impugneremo il provvedimento che, usando un eufemismo, non condividiamo. Non siamo assolutamente soddisfatti della decisione del Gip che non tiene conto del video che abbiamo prodotto e di tutta la situazione personale e familiare dei ragazzi. Basti pensare che i maggiorenni sono con l’obbligo di firma e i minorenni sono con l’obbligo di permanenza a casa” ha detto l’avvocato Mirko Mazzali, legale dei due studenti di un liceo milanese, un ragazzo e una ragazza di 17 anni, arrestati per resistenza aggravata per gli scontri avvenuti davanti alla stazione Centrale di Milano. 🔗 Leggi su Lapresse.it
In questa notizia si parla di: scontri - milano
Duri scontri a Milano, traffico in tilt a Roma: pro pal in piazza in tutta Italia
La beffa dopo gli scontri di Milano: Sala premierà i violenti del Leoncavallo con una nuova sede (video)
Pro Pal in piazza, tensioni in tutta Italia. Scontri con la polizia a Padova e Milano
Scontri in Centrale, lasciano il carcere i due studenti di 17 anni: andranno ai domiciliari https://milano.repubblica.it/cronaca/2025/09/25/news/scontri_stazione_centrale_corteo_palestina_gaza_escono_carcere_due_ragazzi_minorenni_domiciliari-424870063/ - X Vai su X
Scontri a #Milano. Domiciliari per 2 studenti minorenni. Si tratta di un ragazzo e una ragazza di 17 anni. Sono accusati di resistenza aggravata negli scontri alla stazione centrale. La decisione dopo gli interrogatori e 3 giorni di detenzione nel carcere minorile - facebook.com Vai su Facebook
Scontri a Milano, avvocato Mazzali: "Minori ai domiciliari senza poter andare a scuola" - (LaPresse) I due minorenni, fermati per gli scontri avvenuti a Milano in occasione dello sciopero in solidarietà per Gaza, hanno visto ... Lo riporta stream24.ilsole24ore.com
Scontri al corteo per Gaza, ai domiciliari i due minori. Non potranno andare a scuola - Convalidato l’arresto per uno dei tre maggiorenni coinvolti, ma lui è stato rimesso in libertà ... Da rainews.it