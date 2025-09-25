Scontri a Milano avvocato Mazzali | Minori ai domiciliari senza poter andare a scuola

(LaPresse) I due minorenni, fermati per gli scontri avvenuti a Milano in occasione dello sciopero in solidarietà per Gaza, hanno visto confermato l’arresto da parte della giudice del tribunale dei Minori. “I provvedimenti si impugnano e non si commentano. Gli hanno dato gli arresti domiciliari senza neanche la possibilità di andare a scuola. Impugneremo il provvedimento che, usando un eufemismo, non condividiamo. Non siamo assolutamente soddisfatti della decisione del Gip che non tiene conto del video che abbiamo prodotto e di tutta la situazione personale e familiare dei ragazzi. Basti pensare che i maggiorenni sono con l’obbligo di firma e i minorenni sono con l’obbligo di permanenza a casa” ha detto l’avvocato Mirko Mazzali, legale dei due studenti di un liceo milanese, un ragazzo e una ragazza di 17 anni, arrestati per resistenza aggravata per gli scontri avvenuti davanti alla stazione Centrale di Milano. 🔗 Leggi su Lapresse.it

