Scongiurare la crisi idrica | l’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale continua ad individuare soluzioni con le Regioni

Prosegue incessante il lavoro dell'Osservatorio Permanente sugli Utilizzi Idrici, coordinato dall'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale, per monitorare e mitigare gli impatti della siccità sui diversi comparti di utilizzo della risorsa idrica, in un quadro che da fine luglio, per il protrarsi del fenomeno, si è aggravato – per il comparto idropotabile – nella provincia di Frosinone e in Puglia e Basilicata, territori dove il livello di severità idrica è stato portato da medio tendente ad elevato ad elevato. Stazionaria e severa la condizione delle province di Reggio Calabria e Crotone.