Scoiattolo terribile manda due donne al Pronto soccorso
San Francisco, 25 settembre 2025 – Meno feroce di una tigre, ma più infuriato di Cip e Ciop nei loro duelli con Paperino: uno scoiattolo californiano si è guadagnato le prime pagine non solo dei giornali locali per aver mandato due donne al pronto soccorso. Il luogo del “delitto”. Le inusuali aggressioni sono avvenute nella Bay Area di San Francisco. La prima vittima ha raccontato a KGO-TV, una rete affiliata alla ABC, di essere stata attaccata mentre camminava tranquillamente nella località di Lucas Valley-Marinwood, nella contea di Marin, una trentina di chilometri a nord di San Francisco. Stando a quanto dichiarato dalla signora, l’animaletto sarebbe sbucato dal nulla e le è saltato su una gamba, graffiandola e soprattutto mordendola. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
