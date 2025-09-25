Scoiattolo terribile manda due donne al Pronto soccorso

Quotidiano.net | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

San Francisco, 25 settembre 2025 – Meno feroce di una tigre, ma più infuriato di Cip e Ciop nei loro duelli con Paperino: uno scoiattolo californiano si è guadagnato le prime pagine non solo dei giornali locali per aver mandato due donne al pronto soccorso. Il luogo del “delitto”. Le inusuali aggressioni sono avvenute nella Bay Area di San Francisco. La prima vittima ha raccontato a KGO-TV, una rete affiliata alla ABC, di essere stata attaccata mentre camminava tranquillamente nella località di Lucas Valley-Marinwood, nella contea di Marin, una trentina di chilometri a nord di San Francisco. Stando a quanto dichiarato dalla signora, l’animaletto sarebbe sbucato dal nulla e le è saltato su una gamba, graffiandola e soprattutto mordendola. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

scoiattolo terribile manda due donne al pronto soccorso

© Quotidiano.net - Scoiattolo “terribile” manda due donne al Pronto soccorso

In questa notizia si parla di: scoiattolo - terribile

scoiattolo terribile manda dueScoiattolo “terribile” manda due donne al Pronto soccorso - San Francisco, 25 settembre 2025 – Meno feroce di una tigre, ma più infuriato di Cip e Ciop nei loro duelli con Paperino: uno scoiattolo californiano si è guadagnato le prime pagine non solo dei ... Secondo msn.com

scoiattolo terribile manda duePanico in California: "Scoiattolo molto cattivo" che "spunta dal nulla" manda le persone al pronto soccorso e ora stanno mettendo volantini dappertutto - I residenti di San Rafael sono in allerta mentre un esuberante scoiattolo lascia una scia di caos nel quartiere. Da gamereactor.it

Cerca Video su questo argomento: Scoiattolo Terribile Manda Due