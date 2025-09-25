Scocca l’ora di Corri la Vita a Firenze la 23esima edizione
Firenze, 25 settembre 2025 – Firenze si prepara ad accogliere la 23esima edizione di Corri la Vita, la manifestazione che da oltre vent’anni unisce sport, cultura e solidarietà. Come da tradizione, saranno proposti due percorsi: 11 chilometri per chi vorrà correre; 6 chilometri per chi preferirà passeggiare, approfittando delle tante mete culturali visitabili gratuitamente durante tutto il weekend. Il via ufficiale sarà dato alle 9,15 da piazza Vittorio Veneto, nel cuore del Parco delle Cascine, con arrivo in una cornice unica: piazza della Signoria. Accanto alla corsa solidale, la manifestazione offrirà un importante spazio dedicato alla salute: in piazza della Repubblica verrà allestito il Villaggio della Salute, attivo sabato 27 e domenica 28 settembre. 🔗 Leggi su Lanazione.it
