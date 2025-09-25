Sclerosi multipla | quei segnali nascosti che precedono la diagnosi

L a sclerosi multipla potrebbe iniziare molto prima di quanto si pensi. Secondo uno studio pubblicato su JAMA Network Open, i primi campanelli d’allarme compaiono fino a 15 anni prima della comparsa dei sintomi clinici riconoscibili. Le malattie cardio-cerebrovascolari prima causa di morte in Italia: l’importanza della diagnosi precoce X Sclerosi multipla: uno studio lungo 25 anni. I ricercatori hanno seguito più di duemila pazienti con sclerosi multipla, confrontandoli con diecimila individui sani e ricostruendo fino a 25 anni di storia clinica. È emerso che già 14-15 anni prima della diagnosi i futuri malati si rivolgevano ai medici con maggiore frequenza per disturbi generici come affaticamento, ansia, depressione o dolori diffusi. 🔗 Leggi su Iodonna.it

