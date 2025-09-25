"Scivoli per la mente" a Monteriggioni: quando la cultura diventa welfare. L’occasione è quella del 26 e 27 settembre perché il complesso monumentale di Abbadia Isola, a Monteriggioni, ospiterà il convegno “Scivoli per la mente. Cosa può fare la Cultura?”, a cura di Alessandra Nardini. L’iniziativa mette al centro una domanda cruciale: in che modo la cultura può trasformarsi in uno strumento concreto di benessere, inclusione e accessibilità per le persone affette da patologie neurodegenerative, e in particolare dall’Alzheimer? Un interrogativo che tocca da vicino il futuro del welfare culturale e che chiama a raccolta istituzioni, operatori, studiosi e cittadini in un confronto aperto e partecipato. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "Scivoli per la mente" a Monteriggioni. La cultura come risorsa sociale