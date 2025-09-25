Sciopero nazionale negli aeroporti venerdì 26 settembre | fasce orarie garantite e voli a rischio

Diversi scioperi nel settore del trasporto aereo sono stati indetti per venerdì 26 settembre. Come riporta il sito del Ministero dei Trasporti, il personale di volo di Wizz Air Malta e quello di Volotea hanno proclamato una mobilitazione di 24 ore. Alla loro agitazione si aggiunge quella del personale dell’indotto e degli addetti aeroportuali, che incroceranno le braccia per 24 ore. Il personale delle aziende di handling (quelle che forniscono servizi di assistenza aeroportuale a terra per passeggeri, bagagli, aeromobili e merci), legate a Assohandlers, si fermeranno per quattro ore, dalle 10 alle 14. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Sciopero nazionale negli aeroporti venerdì 26 settembre: fasce orarie garantite e voli a rischio

