Sciopero generale | Cgil Usb e la difficile unità su Gaza

Il successo della mobilitazione per Gaza di lunedì scorso (oltre 80 piazze in Italia e partecipazione imponente) ha stupito sia i sindacati che l’avevano convocata che quelli che l’hanno mancata, . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - Sciopero generale: Cgil, Usb e la difficile unità su Gaza

In questa notizia si parla di: sciopero - generale

«Blocchiamo tutto», lunedì sciopero generale per Gaza: iniziative anche a Bergamo

In India cresce l'adesione allo sciopero generale di domani

Al via lo sciopero generale in India, paralizzati i trasporti

"Proclameremo un nuovo sciopero generale e questa volta lo faremo senza preavviso. La parola d'ordine 'blocchiamo tutto' tornerà in tutto il Paese". Così un rappresentante del sindacato di base Usb, annunciando anche l'agitazione permanente, nel corso de - X Vai su X

GRAVISSIMO ENNESIMO ATTACCO ALLA GLOBAL SUMUD FLOTILLA, PRONTI ALLO SCIOPERO GENERALE Cgil condanna i gravissimi attacchi di questa notte nei confronti della Global Sumud Flotilla in viaggio per consegnare gli aiuti umanitari a Gaz - facebook.com Vai su Facebook

Sciopero generale: Cgil, Usb e la difficile unità su Gaza; Cgil e Usb minacciano un nuovo sciopero per la Flotilla. Salvini: Non lo permetteremo; Nuovo sciopero generale per Gaza. Cgil e Usb sulle barricate. Salvini: “Irresponsabili. Non lo permetterò”.

Nuovo sciopero generale per Gaza. Cgil e Usb sulle barricate. Salvini: “Irresponsabili. Non lo permetterò” - Gli attacchi alla Flotilla e la possibilità che la spedizione umanitaria venga bloccata spingono i sindacati verso nuove iniziative di protesta ... quotidiano.net scrive

CGIL e USB minacciano un nuovo sciopero generale per la Global Sumud Flotilla e Gaza - Il sindacato condanna gli attacchi alla Flotilla e chiede l'immediato riconoscimento dello Stato di Palestina. Come scrive blogsicilia.it