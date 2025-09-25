Sciopero generale 22 settembre per Gaza Israele pubblica dossier con informazioni su cortei pagine social e persone presenti in tutta Italia

Il Ministero israeliano per la Diaspora e l'Antisemitismo ha schedato lo sciopero italiano per Gaza: orari, luoghi, social e attivisti nel mirino. Le proteste non si fermano Il sito del Ministero israeliano della Diaspora e contro l'Antisemitismo ha pubblicato un dossier sullo sciopero genera. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

