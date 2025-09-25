Sciopero generale 22 settembre per Gaza Israele pubblica dossier con informazioni su cortei pagine social e persone presenti in tutta Italia

Il Ministero israeliano per la Diaspora e l'Antisemitismo ha schedato lo sciopero italiano per Gaza: orari, luoghi, social e attivisti nel mirino. Le proteste non si fermano Il sito del Ministero israeliano della Diaspora e contro l'Antisemitismo ha pubblicato un dossier sullo sciopero genera. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Sciopero generale 22 settembre per Gaza, Israele pubblica dossier con informazioni su cortei, pagine social e persone presenti in tutta Italia

In questa notizia si parla di: sciopero - generale

"Nuovo sciopero generale ma questa volta senza preavviso" proclamato dall'Unione Sindacale di Base

L'Usb annuncia uno "sciopero generale senza preavviso" con cento piazze per Gaza. Immediata la replica di Salvini: "Non lasceremo che ci portino nel caos". Al sit-in di fronte di fronte alla Camera contestata la Cgil

