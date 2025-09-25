Sciopero del trasporto aereo contro il genocidio a Gaza

Domani, venerdì 26 settembre 2025, Usb, Unione sindacale di base, "ha proclamato uno sciopero di 24 ore di tutto il settore del trasporto aereo. Contro il genocidio di Gaza nell’indifferenza del governo italiano complice, contro l’aumento della spesa militare che sottrae risorse a sanità, scuola. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

