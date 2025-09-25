Sciopero dei treni 2 - 3 ottobre 2025 orari e fasce garantite di Gruppo FS Italiane Trenord e Italo tra le motivazioni la guerra a Gaza e le condizioni contrattuali

Lo sciopero dei treni inizierà alle ore 21:00 di giovedì 2 ottobre e terminerà alle ore 20:59 di venerdì 3 ottobre 2025 Il mese di ottobre si apre con un'importante mobilitazione nel settore ferroviario: giovedì 2 e venerdì 3 ottobre 2025 è stato indetto uno sciopero nazionale dei treni, che. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Sciopero dei treni 2 - 3 ottobre 2025, orari e fasce garantite di Gruppo FS Italiane, Trenord e Italo, tra le motivazioni la guerra a Gaza e le condizioni contrattuali

In questa notizia si parla di: sciopero - treni

