Sciopero aeroporti venerdì 26 settembre chi si ferma e quali sono i voli garantiti

Tg24.sky.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Usb annuncia un nuovo sciopero generale "senza preavviso" per la pace a Gaza, ma intanto tocca al settore aereo e aeroportuale: venerdì 26 settembre sarà mobilitazione nazionale di tutto il comparto, incluso anche l’indotto, non solo per motivi legati alle condizioni economiche e contrattuali ma anche per protestare contro l ’occupazione israeliana della Striscia. A proclamare l’astensione dal lavoro, che durerà 24 ore, è la Cub-Trasporti. Si prevedono ritardi e cancellazioni, ma come sempre sono garantite le fasce orarie tutelate per legge – cioè dalle 7 alle 10 di mattina e dalle 18 alle 21 – e i voli protetti dall’elenco dell’Enac. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it

sciopero aeroporti venerd236 26 settembre chi si ferma e quali sono i voli garantiti

© Tg24.sky.it - Sciopero aeroporti venerdì 26 settembre, chi si ferma e quali sono i voli garantiti

In questa notizia si parla di: sciopero - aeroporti

Sciopero aerei del 10 luglio, tutti gli aeroporti interessati

Sciopero aerei giovedì 10 luglio: cancellati i voli EasyJet e Ita Airways, aeroporti a rischio caos

Sciopero aerei del 10 luglio, tutti gli aeroporti interessati

sciopero aeroporti venerd236 26Voli a rischio, sciopero il 26 settembre - Lo sciopero aeroporti 26 settembre coinvolge numerose realtà e potrebbe causare disagi diffusi. Secondo varesepress.info

sciopero aeroporti venerd236 26Sciopero il 26 settembre negli aeroporti di tutta Italia: orari e voli garantiti - Possibili ritardi e cancellazioni sui voli a causa dello sciopero del 26 settembre, proclamato da diverse sigle del comparto aereo ... Si legge su quifinanza.it

Cerca Video su questo argomento: Sciopero Aeroporti Venerd236 26