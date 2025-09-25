Sciarrillo arrestato e subito scarcerato | droga e giustizia lampo a Napoli

Avellinotoday.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

NAPOLI – Daniele Sciarrillo, uno dei tre imputati per l’omicidio di Roberto Bembo, il giovane di Mercogliano ucciso all’alba di Capodanno del 2023 in un parcheggio di Torrette, è stato arrestato ieri sera a Napoli dalla Guardia di Finanza per possesso di eroina.Perquisizione in casa: sequestrati. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

