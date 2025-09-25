Sciame di vespe nella villetta di via Tiepolo | Alcuni bambini sono già stati punti il Comune intervenga

«Negli ultimi giorni diversi genitori hanno segnalato la presenza di uno sciame di vespe all’interno della Villetta di via Tiepolo. Alcuni bambini sono già stati punti, con conseguenti gonfiori e reazioni cutanee. Abbiamo quindi inviato una nota ufficiale all’Assessore Pietro Alongi e al. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

In questa notizia si parla di: sciame - vespe

Punto da uno sciame di vespe nel bosco, grave un operaio nel Comasco: soccorso in codice rosso

Imperia, punto da sciame di vespe precipita in scarpata: grave 45enne

Attaccato da uno sciame di vespe alla guida del trattore cade in un fosso: grave un 45enne, era allergico

Decine di punture in pochi secondi, il corpo che si gonfia, il respiro che rischia di spegnersi da un momento all’altro. È quanto accaduto due giorni fa a Rosangela Brandonisio, assalita da uno sciame di vespe mentre passeggiava col suo cagnolino in piazza S - facebook.com Vai su Facebook

Inseguita e attaccata da uno sciame di vespe in un parco a Grosseto: punta 30 volte (ma è salva) - Inseguita da uno sciame di almeno un centinaio di vespe, punta a ripetizione, costretta a ricorrere alle cure dell'ospedale che hanno scongiurato il rischio di uno choc anafilattico. Riporta corrierefiorentino.corriere.it

Buscate, operaio attaccato da uno sciame di vespe. Rischia uno shock anafilattico, salvato dai soccorsi - Buscate (Milano), 23 agosto 2024 – Stava lavorando a bordo strada per le operazioni di sfalcio ed è stato attaccato da uno sciame di vespe: i soccorsi intervenuti sul posto sono riusciti a scongiurare ... Si legge su ilgiorno.it