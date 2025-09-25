Sciabola femminile il CT Aquili carica il gruppo | Entusiasmo e motivazioni ora serve continuità

Primo collegiale stagionale al Centro “Giulio Onesti” di Roma: test fisici e tecnico-atletici per Michela Battiston e compagne. Aquili: “Trasformare il potenziale in costanza, questo l’obiettivo”. La stagione della sciabola femminile azzurra riparte ufficialmente dal Centro di Preparazione Olimpica “Giulio Onesti” di Roma, dove si è svolto il primo collegiale 202526. A guidare le atlete il Commissario tecnico Andrea Aquili, che ha subito trasmesso fiducia e determinazione: «Ho ritrovato un gruppo con tante motivazioni, entusiasmo e voglia di ricominciare. I risultati non sono mancati nella scorsa stagione, ma dobbiamo crescere nella continuità». 🔗 Leggi su Sportface.it