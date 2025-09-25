il ritorno di alice in borderland: terza stagione e reazioni dei fan. La serie giapponese di successo, Alice in Borderland, ha fatto il suo atteso ritorno su Netflix dopo quasi tre anni dall’uscita della seconda stagione. Questa produzione, spesso paragonata a Squid Game per i suoi temi di sopravvivenza e le scene intense, continua a catturare l’attenzione degli spettatori con un mix di suspense, azione e mistero. la trama della terza stagione. La nuova stagione si apre con il protagonista, Arisu, che si trova nuovamente coinvolto nei giochi mortali ambientati in una Tokyo distopica. La narrazione si concentra sulla sua lotta per tornare nel mondo reale, mentre affronta nuove sfide e incontra personaggi inediti. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Sci-fi thriller tra i migliori di Netflix: uscita della terza stagione