Schlein tuona contro Meloni | La Flotilla fa dispetto a lei? Smetta di fare la megalomane

I toni di Schlein si sono poi improvvisamente scaldati. La leader dem ha rivolto parole dure alla maggioranza, chiedendo i motivi per cui un riconoscimento della Palestina sarebbe prematuro: "Che cosa aspettate? Che non ci sia niente e nessuno da riconoscere? Non vede che la maggioranza degli italiani lo vuole". 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Schlein tuona contro Meloni: “La Flotilla fa dispetto a lei? Smetta di fare la megalomane”

In Aula la Schlein ha tuonato: “Chi ha incarichi pubblici deve rispettare le leggi”. Parole solenni… ma a chi si riferiva? Secondo me all’indagine per corruzione che riguarda il suo candidato Matteo Ricci e al caso affidopoli. - facebook.com Vai su Facebook

Schlein all'attacco: "Flottilla per creare problemi a governo? Meloni esca da megalomania" - Per Schlein, "non è accettabile che il governo provi a coprire, strumentalizzando, quel sentimento del Paese che ha attraversato centinaia di migliaia di persone che sono andate in piazza, negli ... Si legge su adnkronos.com

Schlein: Meloni attacca Flotilla e non Netanyahu, stop agli insulti - Lo ha detto in Aula la segretarie del Pd Elly Schlein dopo l'informativa di Crosetto. Scrive ansa.it