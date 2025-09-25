Schlein | Meloni megalomane divide Paese
10.07 "Che cosa aspettate? Che non ci sia niente e nessuno da riconoscere in Palestina? Non vede che la maggioranza degli italiani vuole il riconosimento della Palestina?".Lo ha detto la leader Pd Schlein in Aula dopo l'informativa. Sulle parole della premier di ieri ha commentato: "La Flotilla fa dispetto a lei? Al governo? Esca dalla megalomania Sulla Flotilla ci sono 44 delegazioni di diversi Paesi".Ha accusato Meloni di insultare le opposizioni", di "fare la vittima da 3anni" e "dividere il Paese" "Smetta di criminalizzare il dissenso". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
In questa notizia si parla di: schlein - meloni
Pnrr, Schlein millanta l’esempio Spagna contro Meloni e subito dopo è il disastro. Bignami la smonta: “Re Mida al contrario. Dove guarda piovono guai”
Schlein: “Meloni esca dalla modalità aereo e venga in Parlamento”
Chi ha ragione tra Meloni e Schlein sui dati del turismo: è vero che gli italiani rinunciano alle vacanze?
M.O., $Schlein a $Meloni : irresponsabile portare l’Italia sulla linea di $Netanyahu askanews.it/2025/09/24/m-o… - X Vai su X
M.O., Schlein a Meloni: irresponsabile portare l’Italia sulla linea di Netanyahu - facebook.com Vai su Facebook
Flotilla, Crosetto: “In acque israeliane non garantiremo la sicurezza alle navi”. Schlein: “Meloni megalomane, divide il Paese” - ", poi esprime "la più ferma condanna" agli attacchi contro le imbarcazioni. Segnala ilfattoquotidiano.it
Schlein, sulla Flotilla Meloni megalomane, divide Paese - "Non vede che la maggioranza degli italiani vuole il riconoscimento della Palestina? Riporta msn.com