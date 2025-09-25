Schlein | Meloni megalomane divide Paese

10.07 "Che cosa aspettate? Che non ci sia niente e nessuno da riconoscere in Palestina? Non vede che la maggioranza degli italiani vuole il riconosimento della Palestina?".Lo ha detto la leader Pd Schlein in Aula dopo l'informativa. Sulle parole della premier di ieri ha commentato: "La Flotilla fa dispetto a lei? Al governo? Esca dalla megalomania Sulla Flotilla ci sono 44 delegazioni di diversi Paesi".Ha accusato Meloni di insultare le opposizioni", di "fare la vittima da 3anni" e "dividere il Paese" "Smetta di criminalizzare il dissenso". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it