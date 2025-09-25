La segretaria nazionale del Partito Democratico, Elly Schlein, prende la parola alla Camera dei Deputati per replicare al discorso appena tenuto nell'Aula di Montecitorio dal ministro della Difesa, Guido Crosetto: " Che cosa aspettate? Che non ci sia niente e nessuno da riconoscere in Palestina? ", attacca ferocemente la leader dem. " Non vede che la maggioranza degli italiani vuole il riconoscimento della Palestina? ". Schlein, dal proprio banco parlamentare, cita le parole di ieri pronunciate da Giorgia Meloni e commenta: " La Flotilla fa dispetto a lei? Al governo? Esca dalla megalomania ". Quindi il capo dell'opposizione (o, perlomeno, uno dei tanti) accusa la stessa presidente del Consiglio di insultare le opposizioni, di " fare la vittima da tre anni " e " dividere la nazione ". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Schlein inveisce contro Meloni: "Megalomane, divide il Paese"