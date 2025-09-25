Schlein inveisce contro Meloni | Megalomane divide il Paese
La segretaria nazionale del Partito Democratico, Elly Schlein, prende la parola alla Camera dei Deputati per replicare al discorso appena tenuto nell'Aula di Montecitorio dal ministro della Difesa, Guido Crosetto: " Che cosa aspettate? Che non ci sia niente e nessuno da riconoscere in Palestina? ", attacca ferocemente la leader dem. " Non vede che la maggioranza degli italiani vuole il riconoscimento della Palestina? ". Schlein, dal proprio banco parlamentare, cita le parole di ieri pronunciate da Giorgia Meloni e commenta: " La Flotilla fa dispetto a lei? Al governo? Esca dalla megalomania ". Quindi il capo dell'opposizione (o, perlomeno, uno dei tanti) accusa la stessa presidente del Consiglio di insultare le opposizioni, di " fare la vittima da tre anni " e " dividere la nazione ". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
