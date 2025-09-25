Schlein attacca Meloni | Megalomane Tensione alla Camera dopo l’informativa di Crosetto
Un acceso dibattito politico ha animato la Camera dei deputati dopo l’informativa del ministro della Difesa Guido Crosetto sulla situazione internazionale e, in particolare, sulla missione della Flotilla e sugli sviluppi del fronte orientale. A prendere la parola in modo critico è stata la segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein, che ha contestato la gestione comunicativa e politica della maggioranza, denunciando un atteggiamento di contrapposizione e divisione della nazione. Leggi anche: Flotilla è ripartita verso Gaza: “Non ci fermiamo più” Secondo Schlein, le dichiarazioni di Crosetto in Aula avrebbero sottovalutato la portata della missione umanitaria della Flotilla, che, a suo dire, rappresenta un impegno internazionale significativo volto a rompere il blocco degli aiuti ai palestinesi. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
In questa notizia si parla di: schlein - attacca
Autostrade, aumento pedaggi dal 1° agosto. Salvini si oppone e chiede di ritirare l'emendamento. Schlein attacca: «Non ci fidiamo più»
Autostrade, aumento pedaggi dal 1° agosto. Salvini chiede di ritirare l'emendamento. Schlein attacca: «Non ci fidiamo più»
Gentiloni attacca il Pd? “Colpa della Meloni”. L’intervistona a orecchie tappate della Schlein al “Corriere”
Attacco alla #Flotilla, le opposizioni protestano: governo intervenga. #Schlein: #Israele attacca l’Italia, #Meloni tace https://askanews.it/2025/09/24/attacco-alla-flotilla-inaccettabile-e-pirateria-le-opposizioni-bloccano-la-camera-governo-intervenga/… - #Global - X Vai su X
Voglio giustizia contro questi maledetti! Voglio che puliscano con le loro lingue il disastro che provocano. Voglio che la Schlein e i suoi sodali condannino chi, ormai è abitudine, attacca Forze dell’Ordine e cittadini. Saviano, questi sono i bastardi. Questi!! - facebook.com Vai su Facebook
Schlein inveisce contro Meloni: "Megalomane, divide il Paese" - Attacco durissimo della segretaria del Pd verso la presidente del Consiglio dopo le parole tenute da Crosetto sulla Flotilla: "La smetta di criminalizzare il dissenso" ... Scrive msn.com
Flotilla, Crosetto: la gravità della situazione sfugge. “Era necessario rischiare vite?”. Schlein contro Meloni: “Megalomane, divide il Paese” - L’informativa del ministro della Difesa sulla missione internazionale che ieri è stata attaccata da droni in acque internazionali. Scrive quotidiano.net