Un acceso dibattito politico ha animato la Camera dei deputati dopo l'informativa del ministro della Difesa Guido Crosetto sulla situazione internazionale e, in particolare, sulla missione della Flotilla e sugli sviluppi del fronte orientale. A prendere la parola in modo critico è stata la segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein, che ha contestato la gestione comunicativa e politica della maggioranza, denunciando un atteggiamento di contrapposizione e divisione della nazione. Leggi anche: Flotilla è ripartita verso Gaza: "Non ci fermiamo più" Secondo Schlein, le dichiarazioni di Crosetto in Aula avrebbero sottovalutato la portata della missione umanitaria della Flotilla, che, a suo dire, rappresenta un impegno internazionale significativo volto a rompere il blocco degli aiuti ai palestinesi.

© Thesocialpost.it - Schlein attacca Meloni: “Megalomane”. Tensione alla Camera dopo l’informativa di Crosetto