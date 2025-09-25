Schianto in moto in Fontanabuona grave una ragazza

Una giovane è rimasta ferita in seguito a un incidente stradale, avvenuto poco dopo le 9 di giovedì 25 settembre 2025 sulla strada statale 225 della val Fontanabuona all'altezza di Bavaggi, nel comune di San Colombano Certenoli.Sul posto sono intervenuti auto medica Tango 1, un'ambulanza della. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

In questa notizia si parla di: schianto - moto

Imperia, schianto in moto sull'A10 tra San Bartolomeo e Imperia Est: muore una donna, grave il compagno

Schianto in moto, morto operaio salentino

Schianto tra auto e moto, giovane trasportato in ospedale

+++ Dramma a Sassari, muore cinque giorni dopo l’incidente: chi è la vittima +++ L'uomo era rimasto coinvolto nello schianto del 18 settembre fra una moto e un’auto sulla camionale - facebook.com Vai su Facebook

Carasco: schianto in moto contro un furgone, ragazza gravissima al San Martino - Una ragazza di 25 anni è ricoverata in rianimazione all’ospedale San Martino di Genova in condizioni gravissime, dopo un ... Scrive telenord.it

Incidente in moto sulla statale della Fontanabuona, gravissima una ragazza - La ricostruzione e la dinamica dell’incidente è ancora al vaglio dei carabinieri, subito intervenuti sul posto insieme al 118, ma dalle prime informazioni sembrerebbe che la giovane abbia perso autono ... Secondo primocanale.it