CREMA (Cremona) È di tre ferite, una grave, il bilancio del terribile scontro (nella foto) che ieri intorno alle 9 ha interessato la Serenissima, poco dopo il cavalcavia che da Ca’ delle Mosche porta al rondò per Izano e il quartiere San Bernardino. Una Fiat Sedici con a bordo due donne di Salvirola di 63 e 85 anni si è scontrata frontalmente con una Fiat Freemont alla cui guida c’era una 44enne di Trigolo. Scontro violentissimo che ha fatto finire entrambe le auto contro il guardrail. Sul posto due ambulanze insieme all’auto medica che si sono occupate delle tre donne. Una delle ferite, la 63enne che era alla guida della Fiat Sedici, presentava problematiche più complesse e per questo è stato chiesto l’ausilio di un’ eliambulanza: è stata poi trasportata nell’ ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, dove è stata accolta in codice giallo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Schianti, quattro donne in ospedale