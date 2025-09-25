Schianti quattro donne in ospedale
CREMA (Cremona) È di tre ferite, una grave, il bilancio del terribile scontro (nella foto) che ieri intorno alle 9 ha interessato la Serenissima, poco dopo il cavalcavia che da Ca’ delle Mosche porta al rondò per Izano e il quartiere San Bernardino. Una Fiat Sedici con a bordo due donne di Salvirola di 63 e 85 anni si è scontrata frontalmente con una Fiat Freemont alla cui guida c’era una 44enne di Trigolo. Scontro violentissimo che ha fatto finire entrambe le auto contro il guardrail. Sul posto due ambulanze insieme all’auto medica che si sono occupate delle tre donne. Una delle ferite, la 63enne che era alla guida della Fiat Sedici, presentava problematiche più complesse e per questo è stato chiesto l’ausilio di un’ eliambulanza: è stata poi trasportata nell’ ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, dove è stata accolta in codice giallo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
In questa notizia si parla di: schianti - quattro
Sluderno, schianto sulla statale: quattro feriti, una donna grave. E' accaduto nel primo pomeriggio di domenica 21 settembre a Spondigna. Coinvolti due veicoli. Sul posto due ambulanze, l’elisoccorso Pelikan 3 e i carabinieri. - facebook.com Vai su Facebook
Schianto tra quattro tir sull’A43: un ferito grave, traffico paralizzato e tunnel del Frejus chiuso - X Vai su X
Schianti, quattro donne in ospedale; Schianto sull'A1, distrutta la famiglia Visconti di Gravellona Toce: in ospedale in gravi condizioni una bimba di 4 anni e la madre, morti i nonni e la zia; Tremendo schianto nella notte, due giovani di 24 e 28 anni in gravi condizioni elitrasportati all'ospedale.
Falconara, schianto da brividi tra due auto e un furgone: quattro feriti, due sono gravi. In ospedale anche un bimba di 9 mesi - Nella carambola paurosa, avvenuta attorno alla mezzanotte, è stata interessata anche l’auto su cui viaggiava una famigliola: all’ospedale un papà di 36 anni con la figlioletta di 9 mesi, per fortuna ... Si legge su corriereadriatico.it
Frontale sulla 125, quattro persone in ospedale - Quattro feriti nella notte ad Arzachena per un grave incidente al km 336 della Statale 125, l’Orientale Sarda. Secondo unionesarda.it