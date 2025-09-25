Schiacciato e ucciso da una bobina d' acciaio
Medici e soccorritori hanno fatto di tutto per salvargli la vita, ma non è servito a nulla.Un operaio di 62 anni è morto a causa di un incidente sul lavoro avvenuto nello stabilimento della Ticino Lamiere di via Noè a Bubbiano, hinterland Sud di Milano, nella tarda mattinata di giovedì 25. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
