Schiacciato da bobina muore operaio

15.27 Incidente sul lavoro mortale nel milanese. Un operaio di 62 anni è rimasto schiacciato, per cause in corso di accertamento, mentre stava lavorando a una bobina per la produzione di nastri di acciaio, a Bubbiano. L'uomo è stato soccorso dai suoi colleghi e pochi minuti dopo dai Vigili del fuoco,ma le condizioni sono apparse subito gravissime. Sul posto tre mezzi del Comando dei Vigili del fuoco e 118. Intervenuti anche Carabinieri e Ats, a cui spetterà stabilire la dinamica che ha portato alla morte dell'operaio. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
