La serie televisiva ER, trasmessa dal 1994 al 2009, si distingue per le sue scene memorabili che spaziano dall’emozione alla tragedia. Questi momenti rappresentano alcune delle sequenze più intense e significative dello show, lasciando un’impronta indelebile nei cuori dei fan e influenzando molte produzioni successive nel genere medico. Di seguito vengono analizzati alcuni degli episodi più toccanti e iconici della serie, evidenziando scene che ancora oggi suscitano grande emozione. scene di forte impatto emotivo e tragedie in ER. benton perde il nipote. stagione 7, episodio 6 – “La visita”. In questa scena struggente, si può osservare il dolore sul volto del dottor Peter Benton (Eriq La Salle) mentre opera suo nipote Jesse (Andrew McFarlane), colpito da una ferita da arma da fuoco al torace. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Scene indimenticabili di er che continuano a colpire oggi