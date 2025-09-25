Scatti di Filbert Kung dai ritratti ai paesaggi per svelare il bello

Un viaggio emozionante attraverso la sensibilità e la maestria di un fotografo dalla visione unica. In un gioiello architettonico altrettanto straordinario. È "An eye on beauty" la terza mostra fotografica di Filbert Kung presentata ieri a Milano a Casa Conte di via Montenapoleone 18, con un'esposizione di immagini che ritraggono personaggi famosi, ma anche momenti di vita quotidiana, paesaggi mozzafiato e dettagli che spesso sfuggono all'occhio distratto. Un rimando alla bellezza non solo esteriore ma anche interiore, un viaggio introspettivo su ciò che ognuno di noi può donare di bello per creare un mondo migliore, promosso dal brand di alta gioielleria Antoine alla presenza di 100 illustri invitati.

