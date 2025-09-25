Scappa – Get Out | le reali fonti d’ispirazione dietro il film
Sebbene Scappa – Get Out ( qui la recensione ) contenga alcuni elementi fantasy, Jordan Peele ha tratto ispirazione dalla vita reale per raccontare la storia di Chris Washington ( Daniel Kaluuya ) e del peggior weekend della sua vita a casa degli Armitage. Nel 2017, Peele ha lasciato da parte la commedia per presentare il suo debutto alla regia con questo film horror psicologico che ha riscosso un grande successo sia di critica che di pubblico. In esso si segue Chris, un giovane fotografo di colore che frequenta Rose Armitage ( Allison Williams ), una giovane donna bianca che lo invita a trascorrere il weekend nella casa dei suoi genitori nello Stato di New York. 🔗 Leggi su Cinefilos.it
Se non avete mai visto Scappa - Get Out, l'horror da Oscar di Jordan Peele, recuperatelo subito - Get Out un horror, ma Jordan Peele, il comico di Mad Tv oggi considerato uno dei migliori autori dell’orrore nel panorama cinematografico recente, ha definito il suo esordio ... Riporta wired.it
Jordan Peele (Scappa – Get Out) - In pochi fino a un anno fa conoscevano il nome di Jordan Peele, attore di tante serie tv e di alcune pellicole che non era mai riuscito a diventare una star. Secondo ilsole24ore.com