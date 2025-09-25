Scappa – Get Out | la spiegazione del finale del film

Scappa – Get Out ( qui la recensione ) è il film d’esordio alla regia di Jordan Peele, un horror psicologico che affronta anche temi seri e molto importanti. Dopo essersi fatto conoscere per le sue opere comiche come metà del rivoluzionario duo comico Key & Peele, Peele si è ora guadagnato un posto tra i migliori sceneggiatori e registi del genere horror, e tutto è iniziato con proprio con questo film. Uscito nel 2017, ha presentato al pubblico Chris ( Daniel Kaluuya ), un giovane fotografo di colore che frequenta Rose Armitage ( Allison Williams ), una giovane donna bianca. 🔗 Leggi su Cinefilos.it