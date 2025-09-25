Scandone al via la stagione | domani la presentazione all’ex Carcere Borbonico

Tempo di lettura: < 1 minuto La Scandone Avellino si prepara a vivere una nuova e intensa stagione nel campionato di Serie B Interregionale, che prenderà il via nel weekend con l’attesa sfida casalinga contro Viterbo. Per inaugurare ufficialmente il percorso, la società biancoverde ha organizzato un evento speciale in programma venerdì 26 settembre, alle ore 18:00, nella suggestiva cornice dell’ ex Carcere Borbonico di Avellino. La serata si aprirà con i saluti istituzionali e una breve introduzione, per poi entrare nel vivo con la presentazione della squadra e dello staff tecnico, pronti a difendere i colori biancoverdi nella nuova annata. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

