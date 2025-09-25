Scandalo kiss cam doppio tradimento anche il marito di Kristin Cabot era al concerto dei Cold Play con un' altra donna

Ilgiornaleditalia.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Mentre Andy Byron e Kristin Cabot si abbracciavano, sugli spalti c'era anche il marito di lei "in dolce compagnia". Una fonte però rivela: "Erano già separati in modo privato e amichevole" Al concerto dei Cold Play non c'erano solo Andy Byron e Kristin Cabot, rispettivamente Ceo e responsabil. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

scandalo kiss cam doppio tradimento anche il marito di kristin cabot era al concerto dei cold play con un altra donna

© Ilgiornaleditalia.it - Scandalo kiss cam, "doppio tradimento, anche il marito di Kristin Cabot era al concerto dei Cold Play con un'altra donna"

In questa notizia si parla di: scandalo - kiss

Scandalo concerto Coldplay: il CEO e la HR manager sospesi, il Codacons interviene sulla kiss cam

Kiss cam al concerto dei Coldplay, scandalo in azienda: cosa è successo ai due amanti ‘beccati’

Gwyneth Paltrow nuova portavoce di astronomer dopo lo scandalo della kiss cam ai Coldplay

scandalo kiss cam doppioAmanti al concerto dei Coldplay, l'ex marito di Kristin Cabot era lì con un'altra donna: le rivelazioni del Times sul doppio tradimento - Torna a far parlare il caso dei due amanti ripresi dalla kiss cam durante il concerto dei Coldplay durante una delle date statunitensi, dopo la ... msn.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Scandalo Kiss Cam Doppio