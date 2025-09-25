Scandalo Kiss Cam al concerto dei Coldplay che beffa | la rivelazione del Times

Milleunadonna.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Vi ricordate i due presunti amanti scoperti dalla Kiss Cam al concerto dei Coldplay? La storia sembrava ormai finita (malissimo per i due protagonisti) dopo le milioni di visualizzazioni, lo scandalo e le dimissioni del Ceo di Astronomer e della responsabile delle risorse umane della stessa azienda. E invece uno scoop del Times rimette tutto in gioco. 🔗 Leggi su Milleunadonna.it

scandalo kiss cam al concerto dei coldplay che beffa la rivelazione del times

© Milleunadonna.it - Scandalo Kiss Cam al concerto dei Coldplay, che beffa: la rivelazione del Times

In questa notizia si parla di: scandalo - kiss

