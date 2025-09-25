Articolo in aggiornamento Un tribunale di Parigi ha dichiarato colpevole, almeno in parte, l’ex presidente francese Nicolas Sarkozy per il presunto finanziamento illecito della sua campagna elettorale del 2007 con fondi provenienti dal regime libico di Muammar Gheddafi. Il tribunale di Parigi ha dichiarato l'ex presidente Nicolas Sarkozy colpevole di associazione per delinquere ma lo ha assolto dalle accuse di corruzione passiva e appropriazione indebita nella vicenda. La sentenza completa e l’eventuale condanna saranno rese note più avanti, ma il verdetto segna comunque un punto di svolta: Sarkozy, oggi 70enne, diventa il primo ex capo di Stato francese riconosciuto colpevole di aver accettato finanziamenti stranieri per conquistare l’Eliseo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Scandalo fondi da Gheddafi: Sarkozy colpevole di associazione a delinquere