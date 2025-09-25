Scandalo fondi da Gheddafi | Sarkozy colpevole di associazione a delinquere
Articolo in aggiornamento Un tribunale di Parigi ha dichiarato colpevole, almeno in parte, l’ex presidente francese Nicolas Sarkozy per il presunto finanziamento illecito della sua campagna elettorale del 2007 con fondi provenienti dal regime libico di Muammar Gheddafi. Il tribunale di Parigi ha dichiarato l'ex presidente Nicolas Sarkozy colpevole di associazione per delinquere ma lo ha assolto dalle accuse di corruzione passiva e appropriazione indebita nella vicenda. La sentenza completa e l’eventuale condanna saranno rese note più avanti, ma il verdetto segna comunque un punto di svolta: Sarkozy, oggi 70enne, diventa il primo ex capo di Stato francese riconosciuto colpevole di aver accettato finanziamenti stranieri per conquistare l’Eliseo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
In questa notizia si parla di: scandalo - fondi
? "160MILA EURO PER IL VIAGGIO E LA FIERA IN SPAGNA" | Fondi regionali e polemiche, si grida allo scandalo nel Nisseno Leggi --> https://www.teleone.it/2025/09/05/fondi-regionali-e-polemiche-160mila-euro-per-viaggio-in-spagna-il-caso-nel-nisseno - facebook.com Vai su Facebook
Scandalo fondi della Regione, ecco i “pizzini” della corruzione trovati a casa dell’event manager In una carpetta a casa di Alessandro Alessi il dettaglio della spartizione dei soldi https://lasicilia.it/cronaca/scandalo-fondi-della-regione-ecco-i-pizzini-della-corruz - X Vai su X
Nicolas Sarkozy è stato condannato per i finanziamenti elettorali ricevuti da Gheddafi - Era il processo più importante contro di lui: è stato dichiarato colpevole di associazione a delinquere ma innocente per le accuse più gravi ... Secondo ilpost.it