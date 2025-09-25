Scanavino Juve il suo futuro è già delineato | sul tavolo questa doppia ipotesi deciderà Elkann Tutti gli aggiornamenti

Scanavino Juve, il suo futuro è al centro del riassetto societario: può restare come AD dell’area finanziaria o assumere un nuovo incarico in Exor. Nel grande riassetto societario che sta ridisegnando il futuro della Juventus, una delle figure chiave su cui si concentrano le maggiori attenzioni è quella di Maurizio Scanavino. L’attuale Amministratore Delegato, uomo che ha guidato il club fuori dalle tempeste del post-inchiesta Prisma, si trova ora a un bivio. Con la promozione ormai certa dell’ex Tolosa Damien Comolli a nuovo AD dell’area sportiva, il suo ruolo è destinato a cambiare. Come analizzato da Il Corriere dello Sport, per lui si profilano due possibili scenari, entrambi di altissimo profilo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Scanavino Juve, il suo futuro è già delineato: sul tavolo questa doppia ipotesi, deciderà Elkann. Tutti gli aggiornamenti

In questa notizia si parla di: scanavino - juve

Ambriz Juve: Comolli e Scanavino mettono gli occhi sul messicano! È uno dei protagonisti a sorpresa del Mondiale per club. Spicca la novità

Calciomercato Juve, Comolli e Scanavino non demordono! Vogliono acquistare quel giocatore a titolo definitivo: il rilancio sull’offerta si basa su quella proposta respinta dal club d’appartenenza! Tutti i dettagli

Mercato Juve, Comolli e Scanavino hanno una gatta da pelare! Quell’esubero piace a due club inglesi, ma lui aspetta altre opportunità. Gli scenari in atto

Gazzetta - #Juventus, pronta la carica di ad per #Comolli: gli scenari per Scanavino e per Chiellini - X Vai su X

Gazzetta - Comolli pronto a diventare il nuovo ad della Juventus: due scenari per Scanavino e il piano per Chiellini - facebook.com Vai su Facebook

Scanavino Juve, quale futuro per l’attuale ad bianconero? Due ipotesi sul tavolo: ecco che cosa potrebbe succedere a partire da novembre - Scanavino Juve, il suo futuro è al centro del riassetto societario: può restare come AD dell’area finanziaria o assumere un nuovo incarico in Exor Nel grande riassetto societario che sta ridisegnando ... Segnala juventusnews24.com

Dirigenza Juve, board in scadenza e importanti novità in arrivo: Comolli, Chiellini e Scanavino, svelati tutti i nuovi ruoli. Il punto - Dirigenza Juve, il board è in scadenza: Scanavino verso un nuovo ruolo, si valuta un upgrade per Chiellini e Comolli. Come scrive juventusnews24.com