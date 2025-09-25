Scampia e Secondigliano controlli a tappeto | sequestri di oro e droga tre denunciati

Servizio straordinario dei carabinieri della compagnia Stella nei quartieri di Scampia e Secondigliano. Nel corso delle operazioni, i militari hanno fermato due giovani del posto, di 27 e 24 anni, già noti alle forze dell’ordine, trovati in possesso di gioielli e monili in oro per un peso complessivo di 135 grammi. Scampia e Secondigliano, controlli . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Scampia e Secondigliano, controlli a tappeto: sequestri di oro e droga, tre denunciati

In questa notizia si parla di: scampia - secondigliano

Napoli Scampia e Secondigliano: Controlli dei carabinieri. Sequestri e blitz antidroga

Denunciati in stato di libertà tre uomini di 27, 30 e 36 anni, tutti pregiudicati e residenti nei quartieri napoletani di Secondigliano e Scampia - facebook.com Vai su Facebook

Controlli a tappeto in diversi quartieri: pioggia di denunce e sequestri - Nella corte di un palazzo di via Cotugno a Miano sono state trovate diverse decine di marijuana mentre all’interno del complesso di edilizia popolare Chalet Baku i carabinieri hanno trovato 94 ... Lo riporta napolitoday.it

Napoli, controlli dei Carabinieri a Scampia e Secondigliano: sequestri e blitz antidroga - I Carabinieri della Compagnia Stella hanno eseguito un servizio straordinario di controllo del territorio nei quartieri di Scampia e Secondigliano. Si legge su ilgazzettinovesuviano.com