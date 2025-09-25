Sbranata da due pitbull amputati tutti gli arti | orrore senza precedenti

Sbranata da due pitbull durante una gita in bicicletta: ha sconvolto l' Oklahoma, gli Stati Uniti e la Rete la tragica storia di Janelle Scott. La donna di 31 anni lo scorso 9 settembre stava percorrendo in bici un sentiero vicino a u un campeggio di roulotte a Okmulgee, cittadina a meno di un'ora di strada da Tulsa. Janelle è stata all'improvviso attaccata da due pitbull, scappati da una vicina roulotte: i cani l'hanno avvicinata per poi aggredirla, causandole gravi lesioni alle braccia e alle gambe. Il fidanzato è intervenuto, uccidendo uno dei cani durante l’attacco, prima che i soccorsi arrivassero. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Sbranata da due pitbull, amputati tutti gli arti: orrore senza precedenti

