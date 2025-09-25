Sbloccato il finanziamento per il centro polivalente culturale e ricreativo di Fontanelle

Agrigentonotizie.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“L'assessorato per la Famiglia della Regione Siciliana è pronto per stipulare la convenzione con il Comune di Agrigento che porterà alla nascita del tanto atteso centro polivalente culturale e ricreativo nel quartiere di Fontanelle”. Lo rende noto il consigliere comunale Roberta Zicari. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: sbloccato - finanziamento

Centro polivalente, completato l’iter - La nuova struttura polivalente al quartiere Fonte di Mare fa un ulteriore passo in avanti con l’avvenuta deliberazione della variante urbanistica che trasforma l’area da verde pubblico ad attrezzature ... Da ilrestodelcarlino.it

Cerca Video su questo argomento: Sbloccato Finanziamento Centro Polivalente