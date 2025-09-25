Sbloccato il finanziamento per il centro polivalente culturale e ricreativo di Fontanelle
“L'assessorato per la Famiglia della Regione Siciliana è pronto per stipulare la convenzione con il Comune di Agrigento che porterà alla nascita del tanto atteso centro polivalente culturale e ricreativo nel quartiere di Fontanelle”. Lo rende noto il consigliere comunale Roberta Zicari. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
