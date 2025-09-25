Sbarco di migranti con schianto sugli scogli e tre morti | condannato lo scafista

Agrigentonotizie.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La corte di assise di Agrigento presieduta da Wilma Angela Mazzara ha condannato a 14 anni di reclusione un ventinovenne egiziano accusato di aver condotto un barcone fatiscente con a bordo 46 migranti, naufragato contro gli scogli davanti alle coste di Lampedusa e causando la morte di tre. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: sbarco - migranti

Migranti: nuovo fermo per la Nadir dopo lo sbarco a Lampedusa. Schifani, da Unhcr riconoscimento al ruolo della Sicilia

Schiaffo al veliero Ong, Nadir: l’Italia lo blocca la seconda volta in un mese dopo la sbarco di 60 migranti irregolari

Ancora uno sbarco di migranti a Roccella Ionica, il secondo nel giro di due giorni

Nuovo sbarco di migranti a Roccella Ionica, arrivati in 65 - Solo negli ultimi quattro mesi se ne sono verificati 14, tre dei quali negli ultimi cinque giorni. Secondo notizie.tiscali.it

Sbarco migranti a Roccella Ionica, arrivati in 55 - Stavolta ne sono arrivati 55, di nazionalità iraniana, irachena e curda, soccorsi al largo mentre si trovavano a bordo di una barca a vela dai ... Si legge su ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Sbarco Migranti Schianto Scogli