Sbarco di migranti con schianto sugli scogli e tre morti | condannato lo scafista
La corte di assise di Agrigento presieduta da Wilma Angela Mazzara ha condannato a 14 anni di reclusione un ventinovenne egiziano accusato di aver condotto un barcone fatiscente con a bordo 46 migranti, naufragato contro gli scogli davanti alle coste di Lampedusa e causando la morte di tre. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
In questa notizia si parla di: sbarco - migranti
Migranti: nuovo fermo per la Nadir dopo lo sbarco a Lampedusa. Schifani, da Unhcr riconoscimento al ruolo della Sicilia
Schiaffo al veliero Ong, Nadir: l’Italia lo blocca la seconda volta in un mese dopo la sbarco di 60 migranti irregolari
Ancora uno sbarco di migranti a Roccella Ionica, il secondo nel giro di due giorni
Nuovo sbarco nella Locride: 125 migranti soccorsi al largo di Roccella Ionica. Tra loro 33 donne e numerosi minori non accompagnati. https://avveniredicalabria.it/migranti-in-125-soccorsi-al-largo-di-roccella-ionica/… #today #news #calabria #migranti #a - X Vai su X
LA FOTO NOTIZIA DEL GIORNO- CAGLIARI, CLAMOROSO SBARCO DI ALGERINI FRA I BAGNANTI A MARINA PICCOLA: ARRIVATI IN 12 SU UN BARCHINO- Ennesimo sbarco di migranti, questa volta nel cuore di Cagliari: in 12, tutti maschi, sono arrivati a - facebook.com Vai su Facebook
Nuovo sbarco di migranti a Roccella Ionica, arrivati in 65 - Solo negli ultimi quattro mesi se ne sono verificati 14, tre dei quali negli ultimi cinque giorni. Secondo notizie.tiscali.it
Sbarco migranti a Roccella Ionica, arrivati in 55 - Stavolta ne sono arrivati 55, di nazionalità iraniana, irachena e curda, soccorsi al largo mentre si trovavano a bordo di una barca a vela dai ... Si legge su ansa.it