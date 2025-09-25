The King Lion is back. Il Re Leone è tornato. Alessandro Sbaffo, insieme a Candellori è stato uno dei protagonisti della vittoria della Samb a Perugia. Palladini lo ha schierato al posto di Eusepi cui ha dato un turno di riposo ed il numero dieci rossoblù lo ha ripagato con una prestazione di sostanza condita dal rigore realizzato che ha permesso alla Samb di passare in vantaggio. Dopo l’operazione al ginocchio dello scorso mese di maggio, Sbaffo, aveva finora disputato piccoli spezzoni di gara. Contro il Perugia ecco la chance datagli da Palladini, subito presa al volo. "Il mio gol segnato sotto la curva del Perugia - dice il Re Leone - è uno dei momenti segnati nel destino. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Sbaffo: "I problemi fisici capitano. Ma vivo il calcio con passione"