Arezzo, 25 settembre 2025 – Il Comitato SAVA (Stazione AV Arezzo) torna a puntare i riflettori sul dibattito infrastrutturale e questa volta lo fa chiamando direttamente in causa il presidente della Camera di Commercio di Arezzo e Siena, Massimo Guasconi. A fine 2023, infatti, Guasconi si era espresso con entusiasmo alla notizia della possibile realizzazione della stazione Medioetruria, salutando l’opera come una grande opportunità per il territorio. Pur mantenendo allora una linea neutrale sulla location dell’infrastruttura, aveva celebrato con convinzione l’avvio del percorso. Oggi però il quadro sembra cambiato. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Sava interroga Guasconi sul tema infrastrutture: “Perché questo cambio di rotta su Medioetruria?”